«Реал» в 11-й раз признан самым богатым клубом мира

Мадридский «Реал» в 11-й раз признан самым богатым клубом в мире с прибылью в 577 миллионов фунтов, что на пять процентов больше, чем в прошлом году, пишет Deloitte.

На втором месте – принципиальные соперники «Барселона» (561 миллион), которая отодвинула «Манчестер Юнайтед» на третье место (520 миллионов).

Самые богатые клубы мира: