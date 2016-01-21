«Реал» в 11-й раз признан самым богатым клубом мира

Барса в этом году выиграет еще 5 кубков и станет самым дорогим клубом))
Мадридский «Реал» в 11-й раз признан самым богатым клубом в мире с прибылью в 577 миллионов фунтов, что на пять процентов больше, чем в прошлом году, пишет Deloitte.
На втором месте – принципиальные соперники «Барселона» (561 миллион), которая отодвинула «Манчестер Юнайтед» на третье место (520 миллионов).
Самые богатые клубы мира:
- «Реал»
- «Барселона»
- «Манчестер Юнайтед»
- «ПСЖ»
- «Бавария»
- «Манчестер Сити»
- «Арсенал»
- «Челси»
- «Ливерпуль»
- «Ювентус»