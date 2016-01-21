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    «Реал» в 11-й раз признан самым богатым клубом мира

    Мадридский «Реал» в 11-й раз признан самым богатым клубом в мире с прибылью в 577 миллионов фунтов, что на пять процентов больше, чем в прошлом году, пишет Deloitte.

    На втором месте – принципиальные соперники «Барселона» (561 миллион), которая отодвинула «Манчестер Юнайтед» на третье место (520 миллионов).

    Самые богатые клубы мира:

    1. «Реал»
    2. «Барселона»
    3. «Манчестер Юнайтед»
    4. «ПСЖ»
    5. «Бавария»
    6. «Манчестер Сити»
    7. «Арсенал»
    8. «Челси»
    9. «Ливерпуль»
    10. «Ювентус»

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2016 07:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Bacelona champion 21 января 2016, 13:53

      Барса в этом году выиграет еще 5 кубков и станет самым дорогим клубом))

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