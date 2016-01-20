Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пеннант будет выступать в Сингапуре

    Известный английский полузащитник Джермейн Пеннант перешел в сингапурский "Тампинс Роверс", сообщает официальный сайт клуба.

    Пеннант являлся свободным агентом, поэтому достался новому клубу бесплатно. Хавбек подписал с сингапурцами контракт до конца этого года и будет получать 28 тысяч долларов в месяц.

    33-летний Пеннант за свою карьеру выступал за "Ноттс Каунти", "Арсенал", "Уотфорд", "Лидс", "Бирмингем", "Ливерпуль", "Портсмут", "Сарагосу", "Сток Сити", "Вулверхэмптон", "Пуна Сити" и "Уиган". 2-кратный обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость Пеннанта составляет 1,5 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2016 22:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11