Пеннант будет выступать в Сингапуре

Известный английский полузащитник Джермейн Пеннант перешел в сингапурский "Тампинс Роверс", сообщает официальный сайт клуба.

Пеннант являлся свободным агентом, поэтому достался новому клубу бесплатно. Хавбек подписал с сингапурцами контракт до конца этого года и будет получать 28 тысяч долларов в месяц.

33-летний Пеннант за свою карьеру выступал за "Ноттс Каунти", "Арсенал", "Уотфорд", "Лидс", "Бирмингем", "Ливерпуль", "Портсмут", "Сарагосу", "Сток Сити", "Вулверхэмптон", "Пуна Сити" и "Уиган". 2-кратный обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость Пеннанта составляет 1,5 миллиона евро.