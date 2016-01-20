«Терек» отказал «Рубину» в трансфере Семенова

Барса отказала мордовии в продаже месси,хотя из саранска к ним ни кто не обращался,но отказ есть отказ
Вице-президент и генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров заявил, что клуб отказался продавать защитника Андрея Семенова в "Рубин".
"Семеновым интересовался "Рубин". Клуб к нам буквально не обращался, но работал через агентов футболиста. Могу сказать, что Андрей не продается. Он игрок "Терека", у которого есть контракт", - сказал Айдамиров.
В нынешнем сезоне 26-летний Семенов провел 17 матчей в чемпионате России и получил шесть желтых карточек.