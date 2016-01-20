Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Терек» отказал «Рубину» в трансфере Семенова

    Вице-президент и генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров заявил, что клуб отказался продавать защитника Андрея Семенова в "Рубин".

    "Семеновым интересовался "Рубин". Клуб к нам буквально не обращался, но работал через агентов футболиста. Могу сказать, что Андрей не продается. Он игрок "Терека", у которого есть контракт", - сказал Айдамиров.
    В нынешнем сезоне 26-летний Семенов провел 17 матчей в чемпионате России и получил шесть желтых карточек.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2016 21:52
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 января 2016, 22:25

      Барса отказала мордовии в продаже месси,хотя из саранска к ним ни кто не обращался,но отказ есть отказ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 января 2016, 22:12

      Блин, как Терек может отказать Рубину, если тот не обращался? Терек отказал агенту, решив набить цену, ага.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11