«Терек» отказал «Рубину» в трансфере Семенова

Вице-президент и генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров заявил, что клуб отказался продавать защитника Андрея Семенова в "Рубин".

"Семеновым интересовался "Рубин". Клуб к нам буквально не обращался, но работал через агентов футболиста. Могу сказать, что Андрей не продается. Он игрок "Терека", у которого есть контракт", - сказал Айдамиров.

В нынешнем сезоне 26-летний Семенов провел 17 матчей в чемпионате России и получил шесть желтых карточек.