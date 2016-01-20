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    Йепес завершил карьеру

    Известный колумбийский защитник Марио Йепес принял решение о завершении карьеры.

    Теперь Йепес будет работать в должности координатора сборной Колумбии.
    40-летний Йепес за свою карьеру выступал за "Кортулуа", "Депортиво Кали", "Ривер Плейт", "Нант", "ПСЖ", "Кьево", "Милан", "Аталанту" и "Сан-Лоренсо". За сборную Колумбии сыграл 102 матча и забил 6 голов. Йепес является 2-кратным чемпионом Аргентины, чемпионом Колумбии, чемпионом Италии, обладателем Кубка Франции, обладателем Кубка французской Лиги, обладателем Суперкубка Италии, победителем Кубка Южной Америки.

    Источник: Calciomercato

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    20.01.2016 20:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 20 января 2016, 20:28

      Долгая карьера. Ещё и на ЧМ сыграл.

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