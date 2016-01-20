Йепес завершил карьеру

Известный колумбийский защитник Марио Йепес принял решение о завершении карьеры.

Теперь Йепес будет работать в должности координатора сборной Колумбии.

40-летний Йепес за свою карьеру выступал за "Кортулуа", "Депортиво Кали", "Ривер Плейт", "Нант", "ПСЖ", "Кьево", "Милан", "Аталанту" и "Сан-Лоренсо". За сборную Колумбии сыграл 102 матча и забил 6 голов. Йепес является 2-кратным чемпионом Аргентины, чемпионом Колумбии, чемпионом Италии, обладателем Кубка Франции, обладателем Кубка французской Лиги, обладателем Суперкубка Италии, победителем Кубка Южной Америки.