Думбия интересуются в Англии и Китае

Сразу пять английских клубов проявляют интерес к ивуарийскому нападающему "Ромы" Сейду Думбия.

Форвардом интересуются "Сандерленд", "Кристал Пэлас", "Норвич Сити", "Лестер" и "Суонси Сити". Также Думбия интересен китайскому клубу "Бейцзин Гуоань".

Стоит отметить, что новый наставник "Ромы" Лучано Спаллетти не рассчитывает на Думбия, поэтому итальянский клуб готов его продать.

Напомним, что первую половину сезона 28-летний Думбия провел на правах аренды в ЦСКА, сыграл за клуб 21 матч, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.