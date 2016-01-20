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    Думбия интересуются в Англии и Китае

    Сразу пять английских клубов проявляют интерес к ивуарийскому нападающему "Ромы" Сейду Думбия.

    Форвардом интересуются "Сандерленд", "Кристал Пэлас", "Норвич Сити", "Лестер" и "Суонси Сити". Также Думбия интересен китайскому клубу "Бейцзин Гуоань".

    Стоит отметить, что новый наставник "Ромы" Лучано Спаллетти не рассчитывает на Думбия, поэтому итальянский клуб готов его продать.

    Напомним, что первую половину сезона 28-летний Думбия провел на правах аренды в ЦСКА, сыграл за клуб 21 матч, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2016 19:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 января 2016, 22:29

      Слишком цену заломили,опять в аренду уйдет или на банке сгниет

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 20 января 2016, 19:52

      Грацио Спалетти! Давайте договоримся

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