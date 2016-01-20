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    Петржела: «Хотел пригласить в «Зенит» Росицки, но не договорились с агентом»

    Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал, как хотел купить для петербургской команды бывшего полузащитника дортмундской "Боруссии" Томаша Росицки.

    – Из-за чего все-таки случались трения с Фурсенко?

    – "Зениту" требовалось усилить две-три позиции. Но усилить серьезно, точечно. Тогда мы бы смогли выиграть Кубок УЕФА и в чемпионате России бороться за победу. Но Фурсенко этого усиления обеспечить не смог.

    – Кого вы просили купить?

    – Тогда газеты написали, что я требовал футболистов с мировыми именами. Это полная ерунда – о них даже речи не было. Но точно помню, что я хотел пригласить в "Зенит" Томаша Росицки, который тогда играл в "Боруссии" из Дортмунда.

    – Это было реально?

    – На мой взгляд, вполне. Огромных денег не требовалось. Зато Росицки "Зениту" был необходим – игроков с его качествами тогда в команде не было.

    – Почему же он в Питер так и не приехал?

    – Фурсенко мне сказал, что встречался с ним дважды в Праге. Но договориться не получилось. Не знаю почему. Возможно, не договорились с его агентом. Тот у Росицки был хитрый, чудный.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    20.01.2016 18:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 21 января 2016, 12:19

      так вот кто наш новый тренер после АВБ

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