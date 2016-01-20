Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тихонов: «Широков – взрослый человек. Где играть, и играть ли вообще – выбирать ему»

    Тренер "Краснодара" Андрей Тихонов поделился мнением о непростой ситуации между полузащитником "Спартака" Романом Широковым и руководством московского клуба.

    – Со "Спартаком" готовится в Абу-Даби Роман Широков, который два раза уже был в "Краснодаре" на правах аренды, а мог оказаться и в третий. Но сейчас рискует остаться без игровой практики до лета...

    – Это его выбор. Я слышал, что ему предлагали отказаться от пресловутого пункта в контракте со "Спартаком" об автоматическом продлении. Если бы он согласился, то спокойно мог доигрывать до лета. Видимо, Роман отказался. Я не могу рассуждать, прав он или нет. Широков ведь взрослый человек, заслуженный футболист. Где играть, и играть ли вообще – выбирать ему. Очевидно одно: ситуация в плане игровой практики для него теперь нехорошая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2016 18:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 21 января 2016, 09:13

      да всем насрать, что будет с Широковым, сам себя со своим агентишкой в такую ситуацию завел, пусть разгребает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 января 2016, 18:51

      Выбирает не Широков, ага, выбирает Арсен Минасов.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11