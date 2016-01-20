Маурисио: «Зенит» имеет возможность сотворить историю клуба, выйдя в 1/4 финала ЛЧ»

Новичок "Зенита" Маурисио поделился мнением о предстоящем противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов между сине-бело-голубыми и "Бенфикой".

"Я считаю, что "Бенфика" – серьезная команда. Одна из главных в Португалии. Безусловно, у нас есть возможность проходить этого соперника. Осталось дождаться игры и проделать хорошую работу. Но я точно не думаю, что "Бенфика" – легкий соперник. У них есть Жонас. Мы с ним не знакомы лично, но в Бразилии я много играл против него. Очень опасный футболист. С детства мечтал играть в Лиге чемпионов. И вот мечта реализуется. Это делает меня счастливым.

Я приехал в Россию в 2010 году. С тех пор, насколько я помню, "Зенит" никогда не играл в четвертьфинале. У нас есть возможность сотворить историю клуба, и это здорово", – отметил Маурисио.