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    Петржела: «В «Зените» Денисов был тихим интровертом»

    Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела рассказал, каким был нынешний полузащитник "Динамо" Игорь Денисов в пору его выступления за сине-бело-голубых.

    Другой бывший ваш подопечный, Игорь Денисов, в очередной раз угодил в скандал и оказался отлучен от основного состава "Динамо". В "Зените" с ним такие проблемы были?

    Я удивляюсь, узнавая, что Игорь с кем-то поругался и у него опять проблемы в клубе. В "Зените" он был тихим интровертом. Денисов очень мало разговаривал, ни с кем не ругался и очень много работал. Мне казалось, он любит футбол больше всех игроков.

    На позиции опорного полузащитника он уже долго остается лучшим среди российских футболистов. Вы тоже в нем больше видели способности разрушителя?

    Денисов – игровик! Способный не только выполнять на поле большой объем работы, отбирать мяч и отбиваться, но и созидать. Для меня это было всегда очевидно. Да, Денисов чаще Радимова отходил глубоко назад, но всегда был готов активно поддержать атаку и, кстати, прилично забивал. Меня расстраивает, что тренеры из него сделали в большей степени оборонительного игрока. В этой роли Денисов реализует свой потенциал не полностью.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    20.01.2016 17:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 января 2016, 17:34

      Согласен, Денисов действительно был хорошим созидателем, но кому-то захотелось, чтобы он начал кусаться, ага.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 января 2016, 17:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      раньше зенит интересно играл, в спартаковский футбол...
      А сейчас играют в "попади в бревно".)
      Попали, глядишь и заскочит, а мысли, никакой)

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > REDWHITE_ 21 января 2016, 18:01

      а спартак в чей футбол играет?.. как бы про зенит не писали ..он официально действующий чемпион...а спартак что это за сборище)))))

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