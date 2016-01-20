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    «Зенит» готов продать Рязанцева

    Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев может покинуть стан сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно. Отмечается, что петербургский клуб не рассматривает возможный вариант с арендой игрока и готов вести переговоры с другими командами, если речь будет идти только о полноценном трансфере.

    В нынешнем сезоне Рязанцев провел за "Зенит" в РФПЛ 11 матчей, в которых не забил ни одного гола. В услугах футболиста заинтересованы "Рубин", "Ростов" и "Динамо".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2016 15:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 января 2016, 09:24

      Пускай в Сельмаш переходит. У него получится. Примем как родного.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 января 2016, 22:58

      Пустышка, зачем его вобще брали - непонятно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 января 2016, 18:18

      а чего его продавать ведь он пришел в Зенит бесплатно поменяйте его на Жиркова если уж так хотите его

      0
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 20 января 2016, 18:10

      а Могилевец назад??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 января 2016, 16:24

      И Юсупова тоже продавайте! Эта пара никакая

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 20 января 2016, 16:08

      что он вообще в Зените делает?

      1
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      Рейтинг: +35

      Ortaped79 20 января 2016, 15:36

      зачем вообще покупали????????

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Ortaped79 20 января 2016, 18:19

      его не покупали он пришел свободным агентом

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 января 2016, 15:35

      кому этот средненький игрок нужен??

      -3
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