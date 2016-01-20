«Зенит» готов продать Рязанцева

Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев может покинуть стан сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно. Отмечается, что петербургский клуб не рассматривает возможный вариант с арендой игрока и готов вести переговоры с другими командами, если речь будет идти только о полноценном трансфере.

В нынешнем сезоне Рязанцев провел за "Зенит" в РФПЛ 11 матчей, в которых не забил ни одного гола. В услугах футболиста заинтересованы "Рубин", "Ростов" и "Динамо".