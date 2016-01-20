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    Владимир Габулов: «С «Краснодаром» и «Бешикташем» не вел никаких переговоров»

    Голкипер "Динамо" Владимир Габулов заявил, что не вел никаких переговоров с "Краснодаром" и "Бешикташем" о возможном переходе.

    "С большим удивлением прочитал новости, которые появились в интернете. Не понимаю, откуда берутся подобные слухи. Я не вел никаких переговоров, даже не знаю, был ли интерес со стороны упомянутых клубов. Лично ко мне точно никто не обращался.

    Сейчас я нахожусь на сборе "Динамо", тренируюсь в полном объеме и полностью сосредоточен на том, чтобы как можно быстрее набрать форму и хорошо подготовиться ко второй части чемпионата России", – рассказал Габулов.

    Источник: ТАСС

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    20.01.2016 14:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 января 2016, 17:47

      Посредственный воротчик, если бы не Газзаев, который притащил его когда-то в Динамо, играл бы Габулов где-то в зоне Юг, ага.

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