Левандовски: «Возможный приход Игуаина? Я все равно буду основным нападающим»

Игуаин бревно! Он нафиг не нужен. Понятно что Лева не боится кокуренции, потому что Игуаин ему не соперник!
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не боится возможной конкуренции, если мюнхенская команда подпишет еще одного нападающего.
"Не знаю о трансферных планах "Баварии", но, даже если мы подпишем из "Наполи" Гонсало Игуаина или же другого нападающего, это не станет для меня проблемой – я все равно буду основным нападающим. Я достаточно силен и уверен в себе, в чем убедил тренерский штаб", – отметил Левандовски.