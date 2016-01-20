Левандовски: «Возможный приход Игуаина? Я все равно буду основным нападающим»

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не боится возможной конкуренции, если мюнхенская команда подпишет еще одного нападающего.

"Не знаю о трансферных планах "Баварии", но, даже если мы подпишем из "Наполи" Гонсало Игуаина или же другого нападающего, это не станет для меня проблемой – я все равно буду основным нападающим. Я достаточно силен и уверен в себе, в чем убедил тренерский штаб", – отметил Левандовски.