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    Левандовски: «Возможный приход Игуаина? Я все равно буду основным нападающим»

    Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не боится возможной конкуренции, если мюнхенская команда подпишет еще одного нападающего.

    "Не знаю о трансферных планах "Баварии", но, даже если мы подпишем из "Наполи" Гонсало Игуаина или же другого нападающего, это не станет для меня проблемой я все равно буду основным нападающим. Я достаточно силен и уверен в себе, в чем убедил тренерский штаб", отметил Левандовски.

    Источник: Goal.com

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    20.01.2016 14:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      RotUndWeiss 21 января 2016, 10:45

      Игуаин бревно! Он нафиг не нужен. Понятно что Лева не боится кокуренции, потому что Игуаин ему не соперник!

      0
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      Рейтинг: +24

      BotulisM 20 января 2016, 15:58

      Как бы, не поспоришь!

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