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    Кандидат в президенты ФИФА: «В футболе нужна оранжевая карточка и четвертая замена»

    Кандидат в президенты ФИФА Жером Шампань рассказал, какие новшества он хотел бы привнести в футбол.

    "Я предлагаю много вещей. Нам нужно ввести правило, что только капитан команды может общаться с арбитром. Посмотрите, как сейчас игроки подбегают к арбитрам, кричат на них, это недопустимо. Например, в регби только капитан может обращаться к арбитру, и в случае нарушения этого правила назначается штрафной удар, так что такие вещи там не происходят. Также я предлагаю помимо желтой и красной карточек ввести оранжевую, которая будет на время удалять игрока с поля. Например, в хоккее существуют двухминутные удаления, чтобы можно было успокоить ситуацию, а не сразу удалять игрока до конца матча.

    Также я выступаю за четвертую замену в дополнительных таймах, когда частенько команды спокойно доигрывают, ожидая серии пенальти. Ввод же в игру свежих игроков будет стимулировать команды идти вперед. Нужно отменить тройное наказание, когда игрок фолит в своей штрафной и получает удаление, пенальти и пропускает следующую игру, желтой карточки и пенальти будет достаточно. Наконец, я выступаю за введение видеотехнологий. Сейчас все больше стадионов оборудуются доступом к интернету, и любой человек со смартфоном может посмотреть, например, был ли офсайд или нет. Такой возможности нет только у главного арбитра. Так что нужно осторожно постепенно вводить эти технологии, шаг за шагом, и только во время остановок в игре", – отметил Шампань.

    Источник: Р-Спорт

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    20.01.2016 12:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 20 января 2016, 18:06

      Все по делу. Дельные предложения. Еще было бы неплохо в случае пауз с видеопросмотрами останавливать время (только в этом случае, во всех остальных оставить по старинке)

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 20 января 2016, 17:19

      Оранжевая карточка= желтой+удаление на время, пока травмированный игрок находится вне поля. Было бы справедливо.

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 20 января 2016, 16:51

      А еще, если подыграл себе рукой, без развития событий, то можно..))) Пиз.ец просто!!!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 января 2016, 14:00

      Возьмем чуть-чуть из регби, еще немного из хоккея. Потом чуть из ганбола, баскетбола и бальных танцев. Вот это футбол у нас будет!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 января 2016, 12:43

      Сифилис мозга

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 20 января 2016, 12:42

      Ага, а если из за пределов штрафной зоны забьют гол, так считать его как за три гола. Какой бред

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 20 января 2016, 12:35

      тогда в зените капитанить будет хулк))
      Он один всегда визжит на судью)

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 20 января 2016, 12:31

      НАСТОЯЩИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР!!!!!

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