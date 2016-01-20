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    Алексей Миранчук: «На ЕГЭ я был расслабленный, а во время дебюта в РФПЛ − волновался»

    Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал, каково совмещать образование с профессиональной карьерой.

    − Насколько реально совмещать профессиональную карьеру и образование?

    − Это надо обязательно делать, как бы ни было сложно. Потому что, пока футбол есть, все хорошо, все отлично. А что дальше? Мы занимались в спортивной школе, поэтому там все равно понимали нас и шли на уступки. Сейчас учусь на тренера. Уже третий курс - осталось полтора года. Если есть свободное время, когда нет тренировок и игр, приходим, берем задание и что-то делаем.

    − Когда волновался сильнее: во время дебюта в Премьер-лиге или на ЕГЭ?

    − Почему-то на ЕГЭ я был такой расслабленный и спокойный. Не то чтобы чересчур уверен был, просто появилось какое-то ощущение, что все хорошо в итоге сложится. А во время дебюта много думать не приходилось. Первые минуты – это всегда нервы, а когда они прошли, стало намного легче.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    20.01.2016 12:07
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