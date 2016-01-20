Огуде предложили приехать на сбор «Амкара» вместе с семьей

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев пригласил семью Фегора Огуде приехать вместе с футболистом на сбор команды в ОАЭ. Напомним, что полузащитник не поехал на сбор из-за похищения жены, но недавно супруга футболиста была отпущена из плена.

«Мы все хотим его видеть на сборе. Точной информации о его прибытии нет, но мы предложили ему приехать вместе с женой и детьми, если он чувствует опасность оставлять их в Нигерии, но как дальше будут развиваться события – неизвестно», – заявил наставник команды.