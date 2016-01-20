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    Вальдано: «Неймар был слугой Месси, а сейчас он чувствует себя звездой»

    Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано считает, что через 3 года нападающий «Барселоны» Неймар обязательно выиграет «Золотой мяч».

    «Неймар с каждым годом играет все сильнее. В своем первом сезоне в «Барселоне» он был слугой Месси. Во втором он превратился в его напарника, и сейчас ему предоставлена полная свобода действий, поскольку он чувствует себя звездой. Через три года мы увидим его поднимающим над своей головой «Золотой мяч», — сказал Вальдано, слова которого приводит Record.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2016 08:05
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