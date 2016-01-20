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    На просмотр в «Терек» прибыл игрок «Аякса»

    В расположение грозненского "Терека" прибыли полузащитник "Аякса" Лерин Дуарте. Кроме того, вместе с командой тренируется нападающий Дерек Корнелиус, являющийся представителем немецкого клуба "Любек", который выступает в четвертой по силе немецкой лиге.

    25-летний Дуарте перешел в "Аякс" в 2013 году из "Хераклеса". Тогда за него заплатили 2,5 миллиона евро, но хавбек так и не сумел закрепиться в основном составе. Что касается 18-летнего Корнелиуса, то он является воспитанником "Аякса" и регулярно вызывается в юношескую сборную Канады.

    Источник: Спорт FM

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    20.01.2016 06:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 января 2016, 15:31

      не плохо вроде. надо подписать по быстрее

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