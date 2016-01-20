Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пеллегрини не захотел возглавлять сборную Чили

    Наставник "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини не захотел становиться у "руля" сборной Чили. Ранее сообщалось, что Федерация футбола страны досрочно прервала контракт с Хорхе Сампаоли, с которым национальная команда победила на Кубке Америки-2015.

    «Я надеюсь продолжить свою карьеру в Европе. Не рассматриваю вариант с возвращением в Чили еще три-четыре года. Так что в ближайшее время это исключено. Думаю, лучше найти тренера, который лучше разбирается в текущих местных реалиях», - приводит Radio Cooperativa слова чилийца.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2016 06:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11