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    Сампаоли покинет пост главного тренера сборной Чили

    Главный тренер сборной Чили Хорхе Сампаоли достиг с Ассоциацией профессионального футбола этой страны (ANFP) соглашения о расторжении контракта. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

    Желание покинуть сборную Сампаоли изъявил еще в начале января, однако глава ANFP Артуро Салах пытался сохранить наставника.

    Сампаоли возглавлял национальную команду Чили с 2012 года, и под его руководством чилийцы впервые в своей истории стали победителями Кубка Америки в 2015 году. Сам специалист по итогам прошлого года вошел в тройку лучших тренеров по версии ФИФА.

    Ранее появлялась информация, что Сампаоли может возглавить "Челси".

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2016 00:00
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