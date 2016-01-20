Сампаоли покинет пост главного тренера сборной Чили

Главный тренер сборной Чили Хорхе Сампаоли достиг с Ассоциацией профессионального футбола этой страны (ANFP) соглашения о расторжении контракта. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Желание покинуть сборную Сампаоли изъявил еще в начале января, однако глава ANFP Артуро Салах пытался сохранить наставника.

Сампаоли возглавлял национальную команду Чили с 2012 года, и под его руководством чилийцы впервые в своей истории стали победителями Кубка Америки в 2015 году. Сам специалист по итогам прошлого года вошел в тройку лучших тренеров по версии ФИФА.

Ранее появлялась информация, что Сампаоли может возглавить "Челси".