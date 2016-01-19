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    Зидан недоволен Родригесом

    Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан недоволен отношением полузащиника Хамеса Родригеса к делу.

    Сообщается, что во время матча 20-го тура Примеры против "Спортинга" (5:1) между наставником и футболистом произошел неприятный инцидент. Из-за полученной Гаретом Бэйлом травмы Зидан отправил разминаться Родригеса и Хесе, однако колумбиец отреагировал на просьбу тренера неохотно. В результате вместо Бэйла вышел Хесе.

    По информации источника, в ближайшие недели Родригес не будет появляться в стартовом составе, а Иско получит больше игрового времени.

    Источник: Marca

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    19.01.2016 20:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +22

      anacarp 20 января 2016, 09:28

      правильное решения зидана

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 20 января 2016, 09:17

      Не всё так гладко в королевском царстве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 20 января 2016, 01:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А лысый араб думал, что его будут слушать, не раскрывая рта...Наивный.Это Рыал Детка.

      -4
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 19 января 2016, 23:32

      Пощечину гламурчику этому

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Arsenal-2006 19 января 2016, 23:22

      зидан большой поклонник хамеса в плане игры молодого дарования до этого матча он говорил об этом что симпотизирует и рад что у него есть такой игрок,если молодой перестанет крылья распускать у них получится многое и зизу его многому еше научит того чего у хамеса нет потому что возраст молодой,туда бы добавить опыт зизу и талант хамеса это будет что то с чем то

      2
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      Рейтинг: +35

      slender 19 января 2016, 23:00

      недавно писали,что зидан обоих отправил разминаться и потом заменил бэйла на хесе, после чего хамес сел на скамейку, а зизу зыркнул на него мол че уселся-дуй дальше батоны разминай!! и затем благополучно заменил "this is sparta" иско! кому верить?.... не знаю...

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 января 2016, 22:33

      а Черышев, еслиб хотел давноб уже в другом клубе играл...конечн тяжело судить что там за обстановка...и отец вроде должен бы подсказать... видимо не так там все просто, как кажется со стороны..

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 января 2016, 22:07

      Характер у Зидана не подарок, с ним не забалуешь)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Ortaped79 19 января 2016, 21:04

      А Черышев так и будет полировать скамейку.Сууккааа.

      4
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