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    Селюк: «Спартак» не должен иметь дел с «Кубанью»

    Бывший агент полузащитника «Спартака» Араса Озбилиза Дмитрий Селюк ответил на вопросы о будущем футболиста.

    – Озбилиз может зимой вернуться в "Кубань"?

    – Когда Озбилиз переходил из "Кубани" в "Спартак", со мной поступили некрасиво… У них-то все было хорошо. Я не думаю, что сейчас он вернется в Краснодар. Вообще он, наверное, забыл "Кубань" как страшный сон. Человек долго не играл, при этом получает неплохие деньги. Арасу сложно будет устроиться в новый клуб.

    – А допускаете, что он станет частью сделки между "Спартаком" и "Кубанью" при трансфере Мельгарехо?

    – Такого быть не может. Комбинации, конечно, бывают разные… В целом, более глупой сделки, как подписать Мельгарехо, вообще придумать сложно. Это к слову. А вообще мне кажется, красно-белые не должны иметь дел с краснодарцами.

    – Почему?

    – Кубань" подставила "Спартак"!

    – Что вы имеете в виду?

    – С тем же Озбилизом. Они же писали, что он перешел за два миллиона. А на самом деле за восемь, плюс миллион комиссионных… Вы понимаете, о чем я? Есть же такое понятие как финансовый fair play. Теперь этим делом занимается швейцарский суд, независимый суд. Он вынесет решение, которое точно будет не в пользу "Кубани". Но при этом может пострадать и "Спартак", – сказал Селюк.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2016 20:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 января 2016, 22:17

      Давно этого нехорошего человека не было слышно.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 19 января 2016, 21:38

      Селюк из какой страны?

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > aurora5858 19 января 2016, 22:16

      Из страны Лимонии.

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