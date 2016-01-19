Дмитрий Комбаров: «Надеюсь, смена команды пойдет Кириллу на пользу»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал уход из клуба своего брата Кирилла Комбарова, с которым москвичи отказались продлевать контракт. Сейчас футболист находится в поисках нового места работы.

"Надеюсь, смена команды пойдет Кириллу на пользу. Уверен, что так и будет. Мы уже не в первый раз будем играть за разные клубы. Брат уходил в аренду в "Торпедо". Мы общаемся с ним ежедневно, но пока никаких новостей от него нет", – сказал Дмитрий Комбаров.

Ранее появлялась информация о том, что Кирилл Комбаров может перейти в «Динамо».