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    Дмитрий Комбаров: «Надеюсь, смена команды пойдет Кириллу на пользу»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал уход из клуба своего брата Кирилла Комбарова, с которым москвичи отказались продлевать контракт. Сейчас футболист находится в поисках нового места работы.

    "Надеюсь, смена команды пойдет Кириллу на пользу. Уверен, что так и будет. Мы уже не в первый раз будем играть за разные клубы. Брат уходил в аренду в "Торпедо". Мы общаемся с ним ежедневно, но пока никаких новостей от него нет", – сказал Дмитрий Комбаров.

    Ранее появлялась информация о том, что Кирилл Комбаров может перейти в «Динамо».

    Источник: Р-Спорт

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    19.01.2016 19:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 января 2016, 22:10

      Зато от Кирилла пользы никому и никогда, ага.

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