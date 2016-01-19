Тумбакович возглавил сборную Черногории

Новым главным тренером сборной Черногории стал Любиша Тумбакович.

Специалист подписал с черногорской федерацией футбола двухлетний контракт. Тумбакович дебютирует в сборной 24 марта в товарищеском поединке против Греции.

63-летний Тумбакович за свою карьеру тренировал "Раднички", "Обилич", "Хайтан", "Партизан", АЕК, вновь "Партизан", "Аль-Наср", "Шандон Лунен", "Стил Азин" и "Вухан Залл". 6-кратный чемпион Югославии, 2-кратный чемпион Китая, 3-кратный обладатель Кубка Югославии, 2-кратный обладатель Кубка Китая.