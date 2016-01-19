Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тумбакович возглавил сборную Черногории

    Новым главным тренером сборной Черногории стал Любиша Тумбакович.

    Специалист подписал с черногорской федерацией футбола двухлетний контракт. Тумбакович дебютирует в сборной 24 марта в товарищеском поединке против Греции.

    63-летний Тумбакович за свою карьеру тренировал "Раднички", "Обилич", "Хайтан", "Партизан", АЕК, вновь "Партизан", "Аль-Наср", "Шандон Лунен", "Стил Азин" и "Вухан Залл". 6-кратный чемпион Югославии, 2-кратный чемпион Китая, 3-кратный обладатель Кубка Югославии, 2-кратный обладатель Кубка Китая.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2016 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 января 2016, 19:00

      Черногория? Это где Игорёк умирал-умирал, но так и не умер? А Рома пенальти не забил? Но где таки получили три халявных очка?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11