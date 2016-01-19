Широков не отказывался от автоматического продления контракта со «Спартаком»

Полузащитник "Спартака" Роман Широков пока не согласился на изменение условий личного контракта.

Напомним, что "Спартак" должен автоматически продлить на год контракт с Широковым, если он сыграет за красно-белых еще один матч. Из-за этого Широков пропустил 3 последних матча "Спартака" в Премьер-лиге.

"Спартак", в свою очередь, не намерен продлевать контракт с 34-летним хавбеком, но после вмешательства президента РФС Виталия Мутко, все же взял Широкова на первый предсезонный сбор. Нынешний контракт Широкова со "Спартаком" истекает этим летом. В этом сезоне хавбек провел 14 матчей в чемпионате России и отдал 3 голевые передачи.