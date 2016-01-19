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    Широков не отказывался от автоматического продления контракта со «Спартаком»

    Полузащитник "Спартака" Роман Широков пока не согласился на изменение условий личного контракта.

    Напомним, что "Спартак" должен автоматически продлить на год контракт с Широковым, если он сыграет за красно-белых еще один матч. Из-за этого Широков пропустил 3 последних матча "Спартака" в Премьер-лиге.

    "Спартак", в свою очередь, не намерен продлевать контракт с 34-летним хавбеком, но после вмешательства президента РФС Виталия Мутко, все же взял Широкова на первый предсезонный сбор. Нынешний контракт Широкова со "Спартаком" истекает этим летом. В этом сезоне хавбек провел 14 матчей в чемпионате России и отдал 3 голевые передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2016 15:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +500

      Baggio1986 19 января 2016, 18:38

      Без него игры особо нету,а с ним так вообще в десятером играем!!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 19 января 2016, 17:27

      пусть в зените форму поддерживает вместе с мудко

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 января 2016, 17:26

      От я с этих паспортистов угораю, создали им условия, теперь клубы от такого счастья и не знают куда их девать, засунули бы в кладовку, так тут дядя Мутко сразу приезжает и пальцем журит.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 января 2016, 16:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давай роман, разваливай ферму!

      -4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 января 2016, 16:25

      Шёл бы этот Широков со своим Минасовым куда-нить в Пюник, ага.

      1
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