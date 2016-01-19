Макеев не думает об уходе из «Спартака»

Защитник "Спартака" Евгений Макеев заявил, что он не собирается покидать клуб, несмотря на то, что стал реже играть в основном составе.

"За все время, что я нахожусь в "Спартаке", никогда не было серьезных вариантов сменить команду. Мне нравится чемпионат Англии, считаю его самым сильным и, конечно, хотел бы поиграть там, но всерьез об этом не думаю.

Я нормально отношусь к тому, что реже стал попадать в основной состав. Раньше постоянно менял позицию и получалось так, что играл везде и нигде одновременно. Тяжело, когда ты перестраиваешься, играя один матч на фланге обороны, а другой, к примеру, в центре.

Сейчас в этом плане все более или менее стабилизировалось. Тренеры определили для меня позицию крайнего защитника и стало полегче. Работаем в направлении улучшения качества игры.

Со своей стороны буду делать все возможное, чтобы вернуться в сборную, но об аренде, как о способе получить больше игровой практики, не думаю. Мне сказали, что рассчитывают на меня в "Спартаке". Буду стараться оправдать ожидания тренерского штаба", – заявил Макеев.

В нынешнем сезоне 26-летний Макеев провел шесть матчей в чемпионате России. Прошлым летом Макеевым интересовался "Анжи".