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    Макеев не думает об уходе из «Спартака»

    Защитник "Спартака" Евгений Макеев заявил, что он не собирается покидать клуб, несмотря на то, что стал реже играть в основном составе.

    "За все время, что я нахожусь в "Спартаке", никогда не было серьезных вариантов сменить команду. Мне нравится чемпионат Англии, считаю его самым сильным и, конечно, хотел бы поиграть там, но всерьез об этом не думаю.

    Я нормально отношусь к тому, что реже стал попадать в основной состав. Раньше постоянно менял позицию и получалось так, что играл везде и нигде одновременно. Тяжело, когда ты перестраиваешься, играя один матч на фланге обороны, а другой, к примеру, в центре.

    Сейчас в этом плане все более или менее стабилизировалось. Тренеры определили для меня позицию крайнего защитника и стало полегче. Работаем в направлении улучшения качества игры.

    Со своей стороны буду делать все возможное, чтобы вернуться в сборную, но об аренде, как о способе получить больше игровой практики, не думаю. Мне сказали, что рассчитывают на меня в "Спартаке". Буду стараться оправдать ожидания тренерского штаба", – заявил Макеев.

    В нынешнем сезоне 26-летний Макеев провел шесть матчей в чемпионате России. Прошлым летом Макеевым интересовался "Анжи".

    Источник: ТАСС

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    19.01.2016 14:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 19 января 2016, 17:05

      пусть валит из Спартака

      1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 января 2016, 16:18

      Какая Англия, блин, держись за Спартак, иначе только вниз вплоть до ФНЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 19 января 2016, 15:09

      Кто же от жёлудей так откажется ???!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 19 января 2016, 14:51

      а зря

      0
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