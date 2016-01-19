Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игнатьев не вернется в «Локомотив»

    Спортивный директор "Локомотива" Кирилл Котов заявил, что клуб не собирается подписывать полузащитника "Кубани" Владислава Игнатьева.

    "Локомотив" не ведет переговоры с Игнатьевым. Он стопроцентно не переходит в нашу команду", — сказал Котов.

    Стоит отметить, что Игнатьев выступал за "Локомотив" в сезоне-2011/12. В данный момент 28-летний Игнатьев все еще числится в составе "Кубани". Ранее генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявлял, что Игнатьев написал заявление о расторжении трудового договора с клубом. Впрочем, РФС отложил рассмотрение "дела Игнатьева" из-за необходимости проведения дополнительной экспертизы.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2016 13:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11