Игнатьев не вернется в «Локомотив»

Спортивный директор "Локомотива" Кирилл Котов заявил, что клуб не собирается подписывать полузащитника "Кубани" Владислава Игнатьева.

"Локомотив" не ведет переговоры с Игнатьевым. Он стопроцентно не переходит в нашу команду", — сказал Котов.

Стоит отметить, что Игнатьев выступал за "Локомотив" в сезоне-2011/12. В данный момент 28-летний Игнатьев все еще числится в составе "Кубани". Ранее генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявлял, что Игнатьев написал заявление о расторжении трудового договора с клубом. Впрочем, РФС отложил рассмотрение "дела Игнатьева" из-за необходимости проведения дополнительной экспертизы.