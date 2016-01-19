Виллаш-Боаш: «Мы хотим до конца бороться за чемпионство»

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш считает, что его команда не потеряла шансы стать чемпионом России.

"В настоящий момент я сконцентрирован исключительно на "Зените", хочу закончить свое пребывание в нем как можно более успешно, и есть надежда, что так оно и будет. У меня много ожиданий связано с играми с "Бенфикой". Хотим сделать все, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Кроме того, считаю, что в чемпионате России сейчас за титул продолжают биться шесть команд, а отрыв в семь очков от первого места здесь я бы не назвал критическим. Мы хотим до конца бороться за чемпионство", — сказал Виллаш-Боаш.

Стоит отметить, что после 18 туров "Зенит" имеет 30 очков и занимает шестое место в Премьер-лиге.