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    Виллаш-Боаш: «Мы хотим до конца бороться за чемпионство»

    Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш считает, что его команда не потеряла шансы стать чемпионом России.

    "В настоящий момент я сконцентрирован исключительно на "Зените", хочу закончить свое пребывание в нем как можно более успешно, и есть надежда, что так оно и будет. У меня много ожиданий связано с играми с "Бенфикой". Хотим сделать все, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Кроме того, считаю, что в чемпионате России сейчас за титул продолжают биться шесть команд, а отрыв в семь очков от первого места здесь я бы не назвал критическим. Мы хотим до конца бороться за чемпионство", — сказал Виллаш-Боаш.

    Стоит отметить, что после 18 туров "Зенит" имеет 30 очков и занимает шестое место в Премьер-лиге.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.01.2016 13:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 января 2016, 18:39

      Пара ничеек ЦСКА, пара побед Зенита. И чем чёрт не шутит? )

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 января 2016, 17:01

      Бог в помощь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Ortaped79 19 января 2016, 16:38

      Это мы хотим чтобы команда билась до конца, но с этой сук...й-тренером приходит ещё тот "конец"

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 19 января 2016, 15:07

      Кренделёк ещё тот !!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 января 2016, 15:03

      Правильно!Нужно всегда ставить высокие цели и идти к ним!А там уже как мяч ляжет...))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11222

      alp 19 января 2016, 14:23

      с боашем нам чемпионство не светит

      1
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