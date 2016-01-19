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    Глушаков: «Нам нужно приостановить ЦСКА»

    Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассуждает о предстоящем начале сезона.

    "Сейчас в голове подготовка – она важнее всех цифр и раскладов. Но первая игра действительно будет переломной – нам нужно приостановить ЦСКА и забраться ещe выше.

    В конце ноябре мы стали лучше двигаться, вперeд побежали. Силы были. В начале сезона ведь тоже хорошо играли – а потом чуть сдулись. Всe волнами. Где-то ближе к зиме уже хорошо комбинировали, многое получалось. Главное – работа и движение", - сказал Глушаков.

    Стоит отметить, что первый матч в этом году "Спартак" сыграет против ЦСКА в 19-м туре чемпионата России. Ориентировочно матч состоится 6 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2016 12:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +94

      Виталич 19 января 2016, 17:45

      3.14здеть не мешки ворочать..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 19 января 2016, 15:20

      Где "трофеи", бла, бла, бла...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 19 января 2016, 14:12

      Cпартак-ГАВНО

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      vladimirtsar 19 января 2016, 13:38

      Что же вы всегда балоболите?
      Играть надо лучше и выкладываться по полной на поле,а не ЦСКА приостанавливать!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 января 2016, 13:08

      Сам глушак играть в спортаке будет или его выгоняют из хлева?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      wornzax 19 января 2016, 13:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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