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    Армаш: «В следующей игре могу выйти на поле»

    Защитник "Кубани" Игорь Армаш возобновил полноценные тренировки.

    «Сейчас все в порядке. Приступаю к полноценным нагрузкам, а в следующей игре, быть может, уже и выйду на поле. Тут слово за врачами и тренером. Что касается предыдущей встречи против румынского клуба, то наблюдал за игрой со стороны. Для первого поединка на сборе все выглядели неплохо, правда, в обороне чуть не хватило концентрации, чем и воспользовался соперник. Не страшно, разберем этот матч и будем двигаться дальше», - сказал Армаш.

    Источник: ФК «Кубань»

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    19.01.2016 11:48
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