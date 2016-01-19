Муса: «В команде меня называют Усэйном Болтом»

я помню точно также писали вагнер лав...да и думбия тоже... мне нравится в россии... никуда не уйду....а стоит пошелестеть баксами у них под носом...и все ..проходит любовь))...лав в китай...а думбия в рому...правда он там оказался нах не нужен))...надеюсь что, другая любовь)
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о том, насколько ему комфортно выступать за московский клуб.
«Я продлил контракт с ЦСКА, потому что мне нравится этот клуб. Это для меня не просто клуб, а настоящая семья. Здесь работают добрые и приветливые люди, которые всегда готовы помочь, и благодаря такой атмосфере в ЦСКА я чувствую себя как дома. В команде меня называют Усэйном Болтом, потому что я так хорошо бегаю. Когда играю, кричат «Муся, Муся».
Я наслаждаюсь всем своим временем, которое провожу в Москве. Замечательный город, все есть, мне комфортно жить. Здесь красивые и доброжелательные люди. Я счастлив, что живу в Москве», - сказал Муса.