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    Муса: «В команде меня называют Усэйном Болтом»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о том, насколько ему комфортно выступать за московский клуб.

    «Я продлил контракт с ЦСКА, потому что мне нравится этот клуб. Это для меня не просто клуб, а настоящая семья. Здесь работают добрые и приветливые люди, которые всегда готовы помочь, и благодаря такой атмосфере в ЦСКА я чувствую себя как дома. В команде меня называют Усэйном Болтом, потому что я так хорошо бегаю. Когда играю, кричат «Муся, Муся».

    Я наслаждаюсь всем своим временем, которое провожу в Москве. Замечательный город, все есть, мне комфортно жить. Здесь красивые и доброжелательные люди. Я счастлив, что живу в Москве», - сказал Муса.

    Источник: Бобсоккер

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    19.01.2016 10:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 января 2016, 13:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      я помню точно также писали вагнер лав...да и думбия тоже... мне нравится в россии... никуда не уйду....а стоит пошелестеть баксами у них под носом...и все ..проходит любовь))...лав в китай...а думбия в рому...правда он там оказался нах не нужен))...надеюсь что, другая любовь)

      -4
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 19 января 2016, 11:51

      ну нравится живи

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