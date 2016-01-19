Глушаков: «Отдыхать — не работать»

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал о своем отпуске и восстановлении после травмы.

— Частота вашего пульса во время теста может напугать?

— Не знаю, как насчет напугать, но на финише он точно был за 190.



— Руководитель медицинского департамента Михаил Вартапетов сказал, что не только вы, но и вся команды функционально сильно прибавила по сравнению с прошлым годом. Вы тоже это чувствуете?

— Да. Я выполнял в отпуске специальный план тренировок и, что также важно, успел хорошо отдохнуть.



— Таски сказал: "Каникулы в семь недель – это круто. В Германии у меня больше восьми дней зимнего отпуска не было".

— Отдыхать — не работать, конечно. Я лично тоже такого длинного отпуска не припомню. К концу уже хотелось на сборы, тренироваться. Без своего любимого дела никто долго не может жить.

— Вы говорили, что хорошо отдохнули. Есть интересные рождественские истории из Миллерово?

— В Новый год все обычно было: с семьей, елкой. А вот в Рождество были переодевания.



— Мы видели вас в образе блондинки с яркими губами. Объясните.

— Это были рождественские колядки. В Миллерове мы это "Кутья" называем. Дети с 5-6 вечера носят кашу с основными ингредиентами: рисом, ягодами, фруктами – в общем, кто что приготовит. У всего города двери домов открыты. Ребятня заходит, стихи читает, едой угощает. Ты пробуешь, даешь им денежку, конфеты, апельсины, мандарины. Но после 9 начинается самое интересное.