Домашним стадионом «Челси» и «Тоттенхэма» в сезоне-2017/18 может стать «Уэмбли»

В сезоне-2017/18 лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», возможно, будут проводить свои домашние матчи на стадионе «Уэмбли».

Сообщается, что оба клуба подали запросы на аренду «Уэмбли». «Челси» запланировал на 2017 год реконструкцию «Стэмфорд Бридж» с целью увеличения вместимости своей арены, а «Тоттенхэм» ждет переезд на собственный новый стадион в 2018 году, и «шпоры» также нуждаются во временном пристанище.

Ожидается, что Футбольная ассоциация Англии предложит лондонским клубам делить «Уэмбли» на протяжении сезона.