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    Валенсия проходит просмотр в «Рубине»

    Нападающий Хосе Валенсия присутствует на тренировочном сборе «Рубина» и проходит просмотр в казанском клубе. Об этом рассказал пресс-атташе «Рубина» Михаил Степанов.

    «Сейчас вместе с командой на сборе находится колумбийский нападающий Хосе Валенсия. Пока он только проходит просмотр, контракт с ним не подписан. Планируется, что он будет с командой до конца тренировочного сбора. «Рубину» еще предстоит два контрольных матча, в которых он может принять участие», – сказал Степанов.

    Сейчас Валенсия пребывает в статусе свободного агента. Ранее он выступал за такие клубы, как «Санта-Фе», «Портленд Тимберс», «Олимпо», «Росарио Сентраль» и «Индепендьенте».

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.01.2016 22:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +152

      Diman67 19 января 2016, 00:04

      что прям вся?)

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 18 января 2016, 23:32

      Это не тот Валенсия который из МЮ и не тот, который хорошо играл на ЧМ'2014. Это не игрок сборной Колумбии. Рубин он не усилит.

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      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Лыков > Вомбат 18 января 2016, 23:45

      Тот из вестхема ни ногой

      0
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