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    Санчес и Озил могут сыграть против «Челси»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес и полузащитник «канониров» Месут Озил смогут принять участие в лондонском дерби против «Челси», которое состоится в рамках 23-го тура АПЛ.

    Сообщается, что оба футболиста восстановились после повреждений и, вероятно, будут готовы играть. Напомним, Санчес не выходил на поле с конца 2015 года, а Озил пропустил матч 22-го тура АПЛ против «Стока» (0:0).

    Встреча «Арсенал» – «Челси» состоится в воскресенье, 24 января.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.01.2016 22:00
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