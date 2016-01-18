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    «Динамо» продлило контракты с Тереховым и Калугиным

    Московское «Динамо» продлило контракты с футболистами юношеской сборной России Антоном Тереховым и Никитой Калугиным. Терехов подписал соглашение на 3,5 года, а Калугин – на 2.

    «Это мой первый долгосрочный контракт, и я чрезвычайно рад заключить его с «Динамо»! Очень долго ждал этого дня! Когда от клуба поступает долгожданное предложение, это придает сил, как в тренировочном процессе, так и в игровом!», — заявил Терехов.

    «Я даже никаких других вариантов не рассматривал! Как только поступило предложение от «Динамо», я тут же согласился. Я понимаю, что мне доверились и какая на мне теперь лежит ответственность. Буду стараться и выкладываться на тренировках и, конечно, в играх», — прокомментировал подписание контракта Калугин.

    Источник: Twitter

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    18.01.2016 18:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 января 2016, 18:15

      А когда-то был Терёхин, и очень даже неплохо был.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Aztec58 19 января 2016, 01:59

      Эхххх времена времена )))

      0
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