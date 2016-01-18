Левандовски изъявил желание покинуть «Баварию»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски изъявил желание покинуть мюнхенский клуб. По информации источника, польский футболист недоволен уходом главного тренера команды Хосепа Гвардиолы по окончании сезона.

После ухода испанского специалиста форвард намерен перейти в «ПСЖ». Кроме того, 27-летним поляком интересуются мадридский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Левандовски сыграл в 26-ти матчах за «Баварию», в которых забил 23 мяча и отдал одну результативную передачу.