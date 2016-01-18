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    Левандовски изъявил желание покинуть «Баварию»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски изъявил желание покинуть мюнхенский клуб. По информации источника, польский футболист недоволен уходом главного тренера команды Хосепа Гвардиолы по окончании сезона.

    После ухода испанского специалиста форвард намерен перейти в «ПСЖ». Кроме того, 27-летним поляком интересуются мадридский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед».

    В текущем сезоне Левандовски сыграл в 26-ти матчах за «Баварию», в которых забил 23 мяча и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Goal.com

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    18.01.2016 17:46
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 18 января 2016, 23:18

      Губят карьеру Гётце

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 18 января 2016, 21:27

      А он разве подходит под философию Ван гала?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Mighost 18 января 2016, 19:00

      Маловероятно, Карло понимает ценность Левандовски и будет всячески стараться удержать его!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 января 2016, 18:54

      Анчелотти в печали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 18 января 2016, 18:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Обоих к нам,в великий клуб Челси!!!

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder > Romio-xxx 18 января 2016, 18:44

      какой клуб?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > BlackMurder 18 января 2016, 19:35

      Швепси! тебе же ясно сказали)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 18 января 2016, 18:20

      1 голевая передача в 26 матчах? Да уж не Неймар однако.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 > Димон Алма-Ата 18 января 2016, 18:29

      А то что 23 гола забил, это херня.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 18 января 2016, 18:19

      Летятттттт утьки,летятттттт утьки и три хуся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 18 января 2016, 18:11

      УТКА, УТКА, УТКА!!!...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 января 2016, 18:07

      В Манчестере хорошо бы смотрелся

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 18 января 2016, 17:58

      Утка

      0
      Ответить
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