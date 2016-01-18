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    «Рубин» не смог подписать Мочинича

    «Рубин» не смог подписать полузащитника «Риеки» Ивана Мочинича, о чем 18 января сообщает издание Novilist.

    По сведениям источника, Мочинич считался основной трансферной целью казанцев, но на пути «Рубина» стала «Риека», которая отказалась продавать 22-летнего футболиста.

    После того, как попытки подписать Мочинича оказались тщетными, «Рубин» переключил внимание на хавбека «Хайдука» Мийо Цакташа.

    В нынешнем сезоне чемпионата Хорватии Мочинич сыграл в 19-ти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2016 17:17
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