«Рубин» не смог подписать Мочинича

«Рубин» не смог подписать полузащитника «Риеки» Ивана Мочинича, о чем 18 января сообщает издание Novilist.

По сведениям источника, Мочинич считался основной трансферной целью казанцев, но на пути «Рубина» стала «Риека», которая отказалась продавать 22-летнего футболиста.

После того, как попытки подписать Мочинича оказались тщетными, «Рубин» переключил внимание на хавбека «Хайдука» Мийо Цакташа.

В нынешнем сезоне чемпионата Хорватии Мочинич сыграл в 19-ти матчах, в которых не отметился результативными действиями.