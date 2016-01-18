Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФС: «Рассмотрение «дела Игнатьева» отложено из-за необходимости проведения дополнительной экспертизы»

    Председатель палаты по разрешению споров РФС Константин Ляхов дал понять, что «дело Владислава Игнатьева» по-прежнему находится в стадии рассмотрения.

    «Дело находится в стадии рассмотрения, сейчас оно отложено из-за необходимости проведения дополнительной экспертизы», – сказал Ляхов.

    Ранее сообщалось, что 28-летний полузащитник «Кубани» продолжает выяснять со своим клубом подлинность подписей под некоторыми документами, которыми регулируются трудовые отношения между игроком и краснодарцами. По словам Игнатьева, подписи являются поддельными, а значит в ближайшее время будет проведена экспертиза его почерка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2016 16:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 января 2016, 18:19

      Гинер хочет и Игнатьева приютить?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11