Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Более 30 тысяч россиян изъявили желание посетить Евро-2016

    Глава ВОБ Александр Шпрыгин назвал точное количество российских болельщиков, которые хотят посетить матчи Евро-2016.

    «Более 30 тысяч россиян изъявили желание посетить Евро-2016. Но нужно понимать, что пока это абстрактная цифра, потому регистрация на сайте УЕФА – это вещь ни к чему не обязывающая.

    С 1 февраля на указанных при регистрации платежных карточках у болельщиков должны быть необходимые средства. До конца февраля эти деньги будут списаны. Только после этого болельщик сможет понять, что его заявка удовлетворена, и он может получить свои билеты.

    Естественно, количество желающих уменьшится, исходя хотя бы из текущего курса евро», – рассказал Шпрыгин.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2016 15:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11