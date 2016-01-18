Глава ВОБ Александр Шпрыгин назвал точное количество российских болельщиков, которые хотят посетить матчи Евро-2016.

«Более 30 тысяч россиян изъявили желание посетить Евро-2016. Но нужно понимать, что пока это абстрактная цифра, потому регистрация на сайте УЕФА – это вещь ни к чему не обязывающая.

С 1 февраля на указанных при регистрации платежных карточках у болельщиков должны быть необходимые средства. До конца февраля эти деньги будут списаны. Только после этого болельщик сможет понять, что его заявка удовлетворена, и он может получить свои билеты.

Естественно, количество желающих уменьшится, исходя хотя бы из текущего курса евро», – рассказал Шпрыгин.