Игуаин получит новый контракт от «Наполи» с суммой отступных в 100 миллионов

Руководство «Наполи» решило обезопасить себя от возможной потери форварда Гонсало Игуаина и в ближайшее время аргентинцу будет предложен новый контракт. Сумма отступных в новом соглашении может превышать 100 миллионов евро.

Срок текущего соглашения Игуаина с неаполитанцами истекает летом 2018 года и в нем прописана сумма отступных в размере 94 миллионов евро.

В текущем розыгрыше итальянского первенства аргентинец сыграл 20 матчей, в которых забил 20 голов и отдал две результативные передачи.