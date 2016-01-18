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    Игуаин получит новый контракт от «Наполи» с суммой отступных в 100 миллионов

    Руководство «Наполи» решило обезопасить себя от возможной потери форварда Гонсало Игуаина и в ближайшее время аргентинцу будет предложен новый контракт. Сумма отступных в новом соглашении может превышать 100 миллионов евро.

    Срок текущего соглашения Игуаина с неаполитанцами истекает летом 2018 года и в нем прописана сумма отступных в размере 94 миллионов евро.

    В текущем розыгрыше итальянского первенства аргентинец сыграл 20 матчей, в которых забил 20 голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    18.01.2016 14:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 18 января 2016, 14:53

      Карло скорей всего позаботился о переходе гонсало, утка это

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