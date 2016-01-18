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    Шмейхель: «Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» может выиграть титул»

    Легендарный голкипер Петер Шмейхель оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство в текущем сезоне. По словам экс-футболиста команды, у «красных дьяволов» нет шансов на победу в АПЛ.

    «Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» может выиграть титул. Не думаю, что команда достаточно хороша для этого. Они не получают удовольствия от того, в какой футбол играют. В игре с «Ливерпулем» им повезло набрать три очка.

    Де Хеа сыграл исключительно хорошо, у него была ключевая роль в том, что «МЮ» остался в игре. И когда у вас есть игрок мирового класса – Руни, – то что-то может произойти, так и получилось. Это два положительных момента в игре.

    Ван Гал очень увлеченно рассказывает, что они сделали то, над чем работали на тренировках, он нахваливает себя. Но если это тот стиль игры, который должен быть у «Манчестер Юнайтед», я не думаю, что они могут выиграть лигу, потому что тогда нужно, чтобы везло в каждом матче», – сказал Шмейхель.

    Источник: Skysports

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    18.01.2016 12:34
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