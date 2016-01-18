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    Муса: «Готов играть на любой позиции»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса сказал, что готов вернуться в центр нападения после ухода Сейду Думбия.

    «Готов играть на любой позиции, где меня видит тренер. Позиция под нападающим уже привычная, я там играл. Думбия — замечательный футболист, и нам его очень не хватает, и я знаю, что клуб предпринимает попытки вернуть Сейду. Не знаю, удастся ли это, но трансферное окно не закрыто, так что еще может прийти другой нападающий. А я готов играть там, где попросит тренер. Вингер — это моя естественная роль. Тренер уже просил меня играть в центре нападения, и я никогда от этого не отказывался, хотя родная позиция для меня — это крайний нападающий. Если снова нужно будет играть на месте центрального форварда, то я к этому готов. Не боюсь ответственности», — сказал Муса.

    Источник: Бобсоккер

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    18.01.2016 11:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 января 2016, 13:37

      Молодец! Вот на кого должны равняться всякие кокорины

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      ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. > APchelov 18 января 2016, 17:52

      +++!!! Согласен.

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