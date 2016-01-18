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    Кириченко: «У «Ростова» не было хорошего контроля мяча»

    Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко отметил, что в первой контрольной игре против "Хэнань Цзянье" у ростовчан не все получалось.

    "Это была первая игра. Понятно, что не все получалось, не было хорошего контроля мяча. Прошла всего неделя подготовки. Но считаю, что нам это удалось. Мы старались сделать похожие составы, чтобы у команд был примерно одинаковый уровень.

    В первом тайме получилось меньше, хотя были и у нас моменты. Во втором удавалось лучше созидать. Может, китайские футболисты были не на высшем уровне. Не могу сказать, сколько у них было замен", — сказал Кириченко.

    Источник: ФК «Ростов»

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    18.01.2016 10:05
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