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    Нобоа: «Ростов» творит историю»

    Полузащитник "Ростова" и сборной Эвадора Кристан Нобоа в интервью El Universo признался, что он счастлив в России.

    "Всегда хочется играть в максимально сильном чемпионате, но я счастлив в России, где мне очень комфортно. Каждые полгода открывается трансферное окно, и у футболисты могут сменить команду и чемпионат. Но мне сейчас в России хорошо.

    Моя команда "Ростов" творит историю. Раньше клуб был в зоне вылета, а сейчас на втором месте. Что касается моего возвращения в "Эмелек", то тут ничего не изменилась. Я собираюсь вернуться после ЧМ-2018 в России, - сказал Нобоа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2016 09:15
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