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    Писарев: «Отпечаток на игру наложило плохое функциональное состояние футболистов»

    Исполняющий обязанности старшего тренера молодежной сборной России Николай Писарев поделился мнением о дебютной встрече команды на Кубке Содружества.

    «Отпечаток на игру наложило, в первую очередь, плохое функциональное состояние футболистов сборной России. Отсюда ошибки, неправильные решения. Не хватило агрессии, концентрации в реализации голевых моментов. Соперника хочу поздравить с хорошей игрой, у них хорошая команда. Особенно понравились два футболиста в сборной Таджикистана, не буду называть их фамилии, это игроки приличного уровня. В целом, сегодня нам немного больше повезло.

    Чудес не бывает, наши ребята только-только вышли из отпуска. За пять дней сбора подготовить команду так, как нам бы хотелось, нельзя. Было много обрезов, единоборства велись не должным образом, быстро наступила усталость, ноги не слушались игроков. Не думаю, что нужно говорить о волнении, в сборной опытные ребята, многие играют в основных составах клубов ФНЛ. Вряд ли они могли испугаться ответственности в товарищеском турнире», — сказал Писарев.

    Источник: РФС

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    18.01.2016 06:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 18 января 2016, 09:56

      Стандартные бла-бла-бла!

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