Алексей Миранчук: «Отдались игре полностью»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал товарищеский матч с «Чонбук Хенде Моторс».

«Приятно, что удалось забить. Майкон начал комбинацию, сделал передачу мне. Я перевел дальше на Касаева. Потом Логашов вовремя забежал, а я исполнил. На тренировках наигрывали подобные комбинации. На один тайм мне сил хватило. Отдались игре полностью, что и требовалось.



Позиция «ложной девятки» мне нравится. Можно разыгрывать комбинации с ребятами. Посмотрим, что будет дальше. Победы всегда радуют, но самое главное, что проверили физическое состояние», - сказал Миранчук.