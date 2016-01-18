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    Алексей Миранчук: «Отдались игре полностью»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал товарищеский матч с «Чонбук Хенде Моторс».

    «Приятно, что удалось забить. Майкон начал комбинацию, сделал передачу мне. Я перевел дальше на Касаева. Потом Логашов вовремя забежал, а я исполнил. На тренировках наигрывали подобные комбинации. На один тайм мне сил хватило. Отдались игре полностью, что и требовалось.

    Позиция «ложной девятки» мне нравится. Можно разыгрывать комбинации с ребятами. Посмотрим, что будет дальше. Победы всегда радуют, но самое главное, что проверили физическое состояние», - сказал Миранчук.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.01.2016 06:08
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