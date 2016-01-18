Виллаш-Боаш: «Провели очень качественный матч, несмотря на то, что игроки находятся под нагрузками»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился впечатлениями от победы своих подопечных в первом контрольном матче 2016 года против катарской «Лекхвии» (2:1), а также рассказал о том, как проходит первый зимний тренировочный сбор его команды в Дохе.

«Сбор проходит хорошо. Конечно, 5 недель — это существенный перерыв, но здесь, в Катаре, на протяжении первых шести дней команда работает отлично. Сейчас игроки находятся под нагрузками, проводят по 2 тренировки в день, и сегодня, несмотря на это, провели очень качественный матч. Мы заставили побегать соперника, они заставили побегать нас. Это чемпионы Катара, так что в этом году мы сразу начали играть против более сильных клубов, в прошлом же это были чуть более слабые оппоненты, уровень которых повышался от матча к матчу. Сейчас мы сразу играем с сильными командами, понимаем, что многие уже готовы проводить на поле по 60 минут. Так что определенные положительные выводы сделать можно, а победа к тому же важна для эмоций», - отметил португалец.