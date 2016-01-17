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    Сарсания: «Арсенал» больше не заинтересован в услугах Кокорина»

    Бывший спортивный директор московского "Динамо" Константин Сарсания заявил, что лондонский «Арсенал» больше не заинтересован в приобретении форварда бело-голубых Александра Кокорина.

    «Не знаю, где продолжит карьеру Кокорин. Интерес со стороны лондонского "Арсенала" был, но сейчас уже его нет», - сообщил Сарсания.

    Напомним, что контракт Кокорина с "Динамо" заканчивается летом 2016 года и, вероятнее всего, продлен он не будет. Ранее в СМИ были сообщения об активном интересе к 24-летнему нападающему со стороны "Зенита" и лондонского "Арсенала".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2016 23:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 января 2016, 14:53

      да и не был ни когда!!! глупая шутка! сам кокорин распространял - для значимости собственной

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 января 2016, 13:20

      Какая печалька для Кокорина, придется забыть о зарубежной карьере и косить бабло в Зените )))

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт 18 января 2016, 10:26

      Нападающий "Динамо" Александр Кокорин близок к тому, чтобы стать игроком "Арсенала".

      Сообщается, что договоренность о сделке уже достигнута, а "Динамо" получит за своего игрока шесть миллионов евро. Однако осуществление перехода может осложнить внеплановое возвращение в строй нападающего лондонцев Дэнни Уэлбека. На данный момент ожидается, что он полностью оправится от последствий травмы лишь к февралю.

      Вы же писали)) 15 января

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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 18 января 2016, 09:29

      Как только эту "утку" не валяли

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 января 2016, 00:40

      Комедия, блин!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 18 января 2016, 00:24

      в анжи!

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > grand-igor 18 января 2016, 00:41

      Был уже.

      2
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      Рейтинг: +407

      18JG 18 января 2016, 00:12

      Где, где? В "Зените"... Упаси Боже, конечно.

      0
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