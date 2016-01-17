Сарсания: «Арсенал» больше не заинтересован в услугах Кокорина»

Бывший спортивный директор московского "Динамо" Константин Сарсания заявил, что лондонский «Арсенал» больше не заинтересован в приобретении форварда бело-голубых Александра Кокорина.

«Не знаю, где продолжит карьеру Кокорин. Интерес со стороны лондонского "Арсенала" был, но сейчас уже его нет», - сообщил Сарсания.

Напомним, что контракт Кокорина с "Динамо" заканчивается летом 2016 года и, вероятнее всего, продлен он не будет. Ранее в СМИ были сообщения об активном интересе к 24-летнему нападающему со стороны "Зенита" и лондонского "Арсенала".