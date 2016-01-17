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    Роналду: «Взаимопонимание между тренером и игроками «Реала» улучшилось»

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду после победы над хихонским «Спортингом» (5:1) в 20 туре испанской Примеры отметил заслугу нового главного тренера команды Зинедина Зидана.

    «В «Реале» произошло изменение настроения, произошел толчок в правильном направлении. Взаимопонимание между тренером и игроками стало лучше, это футбол.

    Мне кажется, что с приходом Зидана в команде произошли изменения в лучшую сторону. Бенитес тоже желал клубу всего самого наилучшего, но с ним не было такого взаимопонимания, как с Зизу. И не спрашивайте меня почему. Зидан мне чем-то напоминает Анчелотти», - сказал португалец.

    Источник: Goal.com

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    17.01.2016 23:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 января 2016, 00:13

      Верю)

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