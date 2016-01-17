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    Благо может сменить «Рубин» на «Локомотив»

    Полузащитник «Рубина» Благо может продолжить свою карьеру в московском «Локомотиве». Как сообщает источник, в Казани больше не заинтересованы в услугах болгарского футболиста, который к тому же является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

    Агент 34-летнего хавбека уже начал поиск новой команды в российской Премьер-лиге для своего клиента. Отмечается, что московский «Локомотив» является одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры Благо, и представитель болгарина уже работает над организацией его перехода в стан железнодорожников.

    В текущем сезоне Благо сыграл в 15 матчах за казанский «Рубин» и отметился одной голевой передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2016 22:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 18 января 2016, 18:35

      Ну думаю не стоит ничего говорить,бред очередной

      0
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 18 января 2016, 13:54

      у Благо очень большой процент брака.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 18 января 2016, 09:58

      зачем он нам ?!

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      Рейтинг: +17

      Medium 33 18 января 2016, 03:02

      если купят, думаю жестко разочаруются....

      0
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      Рейтинг: +38

      Genri 39 17 января 2016, 23:07

      средняя линия итак перенасыщена. нужен креативный игрок в атаку, а не это.. еще бы вратаря взяли еще одного.

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